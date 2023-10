Agentes trabalham para prevenir focos do mosquito Aedes Aegypti nos cemitérios - Edu Kapps / SMS

Publicado 26/10/2023 12:22

Rio – Em ações de combate ao Aedes Aegypti, causador de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, 20 cemitérios no município serão vistoriados durante as próximas duas semanas em busca de focos do mosquito. A ação será realizada por 173 agentes de vigilância ambiental em saúde e pretende evitar a contaminação das pessoas que circularão pelos locais no Dia de Finados.

Segundo a Prefeitura, devido às dimensões e características que propiciam o acúmulo de água e o surgimento de focos, os cemitérios são considerados pontos estratégicos no planejamento para a prevenção das arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos.

Os fiscais ainda devem realizar uma nova vistoria após o feriado, entre os dias 6 e 10 de novembro, em busca de materiais deixados por familiares, que possam apresentar riscos. É o caso de recipientes para velas, vasos, floreiras e outros objetos capazes de acumular água.

“No caso específico das pessoas que irão homenagear seus mortos, é importante que tenham a consciência de que, se colocarem flores em jarros com água, vão favorecer a reprodução do Aedes aegypti. É sempre bom dar preferência, por exemplo, aos vasos com terra, que além da maior durabilidade da planta, evitarão o surgimento dos focos do mosquito”, orienta a superintendente de Vigilância em Saúde, Gislani Mateus.

O trabalho é realizado em conjunto com os funcionários dos próprios cemitérios, que auxiliam nos cuidados e na orientação do público ao longo do ano. Nesta quarta-feira (25), o grupo esteve no São João Batista, em Botafogo, onde realizou a primeira das vinte ações.