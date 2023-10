Tiroteio assustou moradores na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/10/2023 07:39

Rio - Um intenso tiroteio na comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, voltou a assustar moradores na manhã desta sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, agentes reforçavam o patrulhamento na região quando foram atacados a tiros por um grupo de criminosos armados e houve confronto.



Ainda segundo a corporação, os suspeitos fugiram acessando a área de mata da localidade. Equipes do 18ª BPM (Jacarepaguá) ainda atuam na região. Até o momento, não há registro de feridos.



De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, os tiros iniciaram por volta das 6h30. Nas redes sociais, moradores reclamaram da rotina de violência na comunidade e questionaram a ação da PM, que ocorre no horário em que crianças estão indo para as escolas. "Chacrinha pede paz", diz um dos relatos.

mano só tem operação na chacrinha de manhã. esses policiais são incríveis, só vem de manhã na hora que todo mundo tá saindo pra trabalho/escola — Luã dos Santos (@luandobt77) October 27, 2023

Chacrinha pede paz, ninguém aguenta mais isso . https://t.co/tvnD6g3UZV — Luiza (@iza_txr) October 27, 2023

Praça seca pede PAZ, toda manhã e isso agora nem as crianças tem liberdade pra ir pra escola meu Deus — Giih (@gi_santos64) October 27, 2023

Desde o ano passado, a Zona Oeste vive uma intensa rotina de violência devido as disputas territoriais entre criminosos. A região foi dominada por grupos paramilitares por anos mas, recentemente, o tráfico, buscando expandir pontos de venda de drogas, conseguiu tomar o controle em diferentes locais. A guerra envolve milicianos, traficantes da facção Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).