Vítima foi socorrida para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) - Reprodução/Google Maps

Publicado 27/10/2023 07:13 | Atualizado 27/10/2023 09:30

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite desta quinta-feira (26), na Cidade Nova, região central do Rio. O agente, identificado como Rodrigo de Oliveira Gomes Davi, passava de motocicleta por ruas do bairro, quando sofreu uma tentativa de assalto e acabou ferido pelos criminosos. A vítima foi socorrida por pessoas que passavam pelo local no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Choque (BPChq) foi acionado para a entrada de um PM baleado no Hospital da Central da corporação (HCPM), no bairro do Estácio, também na região central. No local, as equipes foram informadas sobre a tentativa de assalto. O agente passou por uma cirurgia e permanece internado na unidade, com quadro de saúde considerado estável.

Também na noite de quinta-feira, um PM de folga foi baleado na cabeça, em um bar no bairro Maria Paula, em São Gonçalo , Região Metropolitana do Rio. José Wilton Chaves dos Santos, 40, vestia uma bermuda preta e camiseta azul quando foi abordado por criminosos e, segundo testemunhas, bandidos da região teriam disparado por achar que ele estaria em serviço, mas disfarçado.

A vítima foi socorrida pelo 7º BPM (São Gonçalo) para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro dele é grave, nesta sexta-feira (27).