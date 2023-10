A PM recuperou o veículo - Divulgação

Publicado 27/10/2023 09:13 | Atualizado 27/10/2023 09:55

Rio - A Polícia Militar prendeu um suspeito durante uma tentativa de roubo a um veículo na madrugada desta sexta-feira (27) na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio.

De acordo com a corporação, agentes do 23ºBPM (Leblon) realizavam patrulhamento na região quando foram informados sobre caso. Em seguida, a equipe realizou um cerco e localizou um dos suspeito e um outro fugiu.

Ainda na ação, o carro foi recuperado, uma pistola, uma motocicleta, dois celulares, carregadores e munições foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para a 12ªDP (Copacabana).

Outro caso

Na tarde desta quinta (26), um outro assalto foi flagrado na Zona Sul, desta vez no Humaitá . Imagens de uma câmera de segurança da região flagrou o momento em que criminosos armados assaltaram uma mulher e tentaram sequestrá-la na Rua Vitório da Costa.Depois de roubar alguns itens do veículo, um dos criminosos ainda tenta entrar na casa onde a dona do carro se refugiou, mas encontra dificuldades e desiste. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2° BPM (Botafogo) foram acionados logo após o fato, mas não há registro de vítimas sequestradas na ação. O policiamento foi reforçado na região.