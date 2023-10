Alan foi preso em casa no bairro Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu - Divulgação / Polícia Civil

Alan foi preso em casa no bairro Jardim Nova Era, em Nova IguaçuDivulgação / Polícia Civil

Publicado 27/10/2023 09:14 | Atualizado 27/10/2023 09:20

Rio - Um homem suspeito de integrar a milícia que atua na Baixada Fluminense foi preso, nesta quinta-feira (26), por agredir a companheira no bairro Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu. Na residência de Alan Rodrigues dos Santos, de 29 anos, os policiais encontraram duas motos e um carro de luxo, além de uma arma, munições e celulares roubados.



Em depoimento à polícia, a vítima afirmou que estava há cinco anos com Alan e juntos tinham dois filhos. No entanto, segundo a mulher, o relacionamento estava em uma fase ruim e o suspeito a agrediu com socos, puxões de cabelo e apertou seu pescoço.



A vítima relatou aos policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu que o companheiro era coveiro, mas os agentes foram à casa do casal onde encontraram uma arma, escondida no ar condicionado, munições e celulares roubados. Na garagem da residência, os agentes também encontraram duas motos novas e um carro de luxo.

"Nós pedimos um mandado de busca e apreensão porque ela relatou que ele tinha uma arma e fomos cumprir. Nós notamos que ele tinha motos novas e um carro de luxo, além de câmeras em todos os cômodos da casa. Nós achamos incompatível com o salário de um coveiro", explicou a delegada titular, Mônica Areal.

A polícia suspeita que Alan faça parte da milícia que atua na região. "Recebemos a informação de que ele era envolvido com a milícia local. Efetuamos a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação porque ele estava com uma arma de uso restrito e por conta dos celulares roubados", informou a delegada ao DIA.



Após as formalidades legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.