Após uma colisão entre carro e moto, caminhão de grande porte tombou na altura de Guadalupe - Divulgação / COR

Publicado 27/10/2023 08:29 | Atualizado 27/10/2023 09:54

Rio - Acidentes deixaram dois caminhões tombados, na manhã desta sexta-feira (27), na Avenida Brasil e, em um deles, duas pessoas ficaram feridas. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), um tombamento aconteceu na altura de Guadalupe e o outro em Irajá, na Zona Norte.

Às 4h40, o Quartel de Guadalupe foi acionado para socorrer duas vítimas de um acidente envolvendo carro, moto e um caminhão no sentido Centro, pouco depois do Shopping Jardim Guadalupe. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas pessoas foram socorridas ao hospital da região.

O COR informou que o reboque esteve o local para a operação de destombamento. A faixa da pista central ficou interditada por cerca de quatro horas. Por isso, apesar da liberação total da via, o trânsito continuou congestionado na região e houve reflexos até Bangu.

Já às 5h40, outro caminhão tombou na altura do Ceasa, em Irajá. De acordo com o COR, duas faixas da via ficaram fechadas para o trabalho das equipes. Por volta das 8h, o trecho foi completamente liberado, mas o tráfego seguiu lento de Realengo a Guadalupe e de Ramos ao Caju.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde atual das vítimas envolvidas no acidente em Guadalupe.