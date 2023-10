Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, segue desaparecida após cair no Canal Caboclo, em Duque de Caxias - Reprodução

Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, segue desaparecida após cair no Canal Caboclo, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 27/10/2023 08:48

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, na manhã desta sexta-feira (27), por Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, que desapareceu após cair no Canal do Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e ser levada pela correnteza.Uma câmera de segurança registrou o momento em que a idosa se apoia em um muro que cedeu por conta das fortes chuvas que caíram na manhã de quinta-feira (26), por volta das 8h. Veja o vídeo:

Mulher cai em canal após muro desabar devido fortes chuvas na manhã desta quinta-feira (26).

Créditos: Reprodução#ODia pic.twitter.com/zLSfYlZmcU — Jornal O Dia (@jornalodia) October 26, 2023

De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40 de quinta, com auxílio de botes e drones para tentar localizar a idosa. As buscas não tem previsão de término e acontecem dia e noite.Os bombeiros ainda informaram que estão realizando varreduras tanto na extensão do canal quanto no Rio Pavuna, que deságua na Baía de Guanabara.Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias ainda não respondeu aos questionamentos.