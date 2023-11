Policiais militares atuaram em conflitos no entorno do Maracanã, antes da final da Libertadores - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/11/2023 12:46

Rio - Este feriado prolongado , que aconteceu entre quinta-feira (2) e domingo (5), terminou com 15 pessoas presas e 38 conduzidas às delegacias, após a cidade receber final de Libertadores e grandes shows. Em razão da movimentação, 9 mil agentes da segurança pública ficaram mobilizados. A rede hoteleira do Rio, por exemplo, chegou a registrar 91% de ocupação.

O Governo do Estado divulgou, nesta segunda-feira (6), o balanço da operação especial destes eventos. A ação integrada teve a atuação das polícias Militar e Civil, bombeiros e agentes do Segurança Presente. "Montamos uma grande operação digna de jogo de Copa do Mundo, para garantir tranquilidade à população, aos turistas e torcedores", disse o governador Cláudio Castro.

Antes do jogo da final da Libertadores, que aconteceu neste sábado (4), algumas confusões foram registradas no entorno do Maracanã, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) precisaram conter torcedores argentinos que tentaram entrar com ingressos falsos no estádio. Torcedores do Fluminense também tentaram invadir uma área não permitida, onde havia um cerco da polícia.

Após conquistar o inédito título da Libertadores, o Fluminense informou que, no próximo domingo (12), a partir de 9h, o time vai desfilar na Avenida Presidente Antônio Carlos e Primeiro de Março, no Centro do Rio.



Em coletiva realizada nesta segunda-feira no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), o secretário da PM, coronel Luiz Henrique, afirmou que o planejamento para a festa do título tricolor está alinhado. "[No Maracanã], desarticulamos pontos de conflitos e atuamos em pequenas ocorrências. Na festa de comemoração do título vamos empregar todo o planejamento que utilizamos nos desfiles dos blocos de Carnaval. A princípio, teremos 25 pontos de bloqueio e 800 policiais militares mobilizados", explicou o secretário.



Neste feriadão, o efetivo total contou com 7.500 policiais militares, 1.000 policiais civis, 400 agentes do Segurança Presente e 450 bombeiros. A prova do Enem, que aconteceu neste domingo (5), também teve policiamento reforçado com 2.780 agentes.



No sábado, quando ocorreu o jogo entre Fluminense e Boca Juniors, a PM atuou com 2.400 agentes, que conseguiram controlar confrontos antes e durante a final da Libertadores.



Em Copacabana, na Zona Sul, onde diversos torcedores argentinos se reunira, PM, Corpo de Bombeiros e agentes do Segurança Presente atuaram na Operação Praia. Agentes estiveram em pontos estratégicos da orla, como a Fan Zone, montada na Praia de Copacabana, além dos demais locais de concentração de torcedores, como o Maracanã, Sambódromo e Cinelândia. Cerca de 150 salvamentos marítimos foram realizados no feriado, apenas em Copacabana.

A coletiva no CICC contou com a participação dos secretários de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique; de Governo, Bernardo Rossi; de Turismo, Gustavo Tutuca, além da delegada Raíssa Celles, representante da Polícia Civil.



Criação do Grupo de Trabalho de Apoio aos Eventos



Para reforçar a integração das ações de segurança em eventos futuros, a Secretaria de Estado de Turismo do Rio (Setur-RJ) e a TurisRio anunciaram a criação do Grupo de Trabalho de Apoio aos Eventos de Negócios Corporativos (GT), que inclusive já atuou neste feriadão.



O objetivo é funcionar como instrumento de diálogo entre a sociedade e o Governo do Estado, para monitorar e melhorar a gestão de políticas públicas. Para contar com o apoio do GT, basta que os organizadores cadastrem o seu evento no site da Setur-RJ, que terão o apoio da Polícia Militar e demais órgãos envolvidos.