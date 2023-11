Alessandra Silva acompanha terceiro dia de buscas pelo filho que se afogou no mar de Ipanema - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 07/11/2023 07:05 | Atualizado 07/11/2023 12:54

Rio - O Corpo de Bombeiros continua, nesta terça-feira (7), com as buscas pelo adolescente que se afogou na Zona Sul. Leonardo Silva, de 16 anos, desapareceu no último domingo (5), quando saiu de Resende, no Sul Fluminense, e foi para a Praia de Ipanema, em uma excursão. O acidente com o jovem aconteceu quando o mar do Rio estava sob aviso de ressaca da Marinha do Brasil, que se estendeu até a tarde de segunda-feira (6), com ondas de 2,5 m e 3,5 m de altura.