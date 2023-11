Foto da Praia do Flamengo, retratando o estilo carioca, também foi selecionada - Ana Paula Lima Modesto

Foto da Praia do Flamengo, retratando o estilo carioca, também foi selecionada Ana Paula Lima Modesto

Publicado 27/11/2023 10:33 | Atualizado 27/11/2023 11:34

Rio - Trinta e cinco fotos tiradas em diferentes pontos da capital foram escolhidas como as vencedoras da edição Rio Patrimônio Mundial, do concurso Olhos de Ver. Os registros pertencem a sete fotógrafos: Carlos Eduardo Pereira, Daniel Humberto, Alyne Reis, Ana Paula Modesto, Rodrigo Cruz, Alysse Clementine e Jorge Alves e destacam pontos turísticos, praias e até um entardecer carioca.



De acordo com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), responsável pelo projeto, os competidores deveriam fotografar em um dos três sítios do município reconhecidos pela Unesco como patrimônio mundial: o Sítio Rio de Janeiro – Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar, que abrange todo o município, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo, no Centro da Cidade e o Sítio Roberto Burle Marx, na Zona Oeste.



Os vencedores terão suas fotos divulgadas nos canais digitais e nas redes sociais da Prefeitura do Rio e receberão um certificado com registro de participação do concurso. A seleção completa de fotos será divulgada no site do IRPH