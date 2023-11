O aniversariante Tim e sua companheira Bocão comeram o bolo da festa - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O aniversariante Tim e sua companheira Bocão comeram o bolo da festaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/11/2023 11:03

Rio - O BioParque celebrou o 27° aniversário do hipopótamo Tim, nesta segunda-feira (27). Para comemorar, o animal provou seu bolo de feno e capim, com direito a camadas de legumes e frutas. O público do parque, que fica em São Cristóvão, na Zona Norte, também marcou presença na festa.

Bocão, a companheira de Tim, também participou do aniversário no recinto Savana. Os hipopótamos, que são os animais mais admirados pelos visitantes, dividem uma piscina de 350 mil litros d'água e quase 5 metros de profundidade. A Savana possui 13 mil metros quadrados e ainda tem outras espécies do continente africano.

fotogaleria

A festa faz parte do programa que oferece bem-estar aos animais, criando mais dinamismo à rotina e atendendo às necessidades. Como presente, o macho, que está desde 1998 no parque, ganhou guirlandas e bolas de capim.

Além de participarem da festa, os visitantes puderam encontrar curiosidades sobre a espécie em uma exposição educativa próxima da comemoração, que mostra a história do aniversariante durante estes 25 anos no local.



O hipopótamo



Tim chegou ao antigo Rio Zoo em 1998 e, durante 23 anos, ele e sua companheira viveram separados por um muro. Depois da reforma que transformou o antigo zoológico em BioParque do Rio, em 2021, o macho e a fêmea começaram a morar juntos.



Apesar de serem um casal, Bocão e Tim não têm previsão de aumentar a família: a fêmea toma anticoncepcional diariamente para controlar a população do animal.

De acordo com o BioParque, essas festas ajudam na conscientização sobre a importância e a necessidade de conservação da espécie. Segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais das espécies ameaçadas, os hipopótamos ainda são considerados vulneráveis à extinção.