Nova base é a 40ª unidade do Programa Segurança Presente, na Ilha do GovernadorRafael Campos

Publicado 02/12/2023 09:31

Rio - Uma nova base do programa Segurança Presente foi inaugurada nesta sexta-feira (01), na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A unidade, instalada pelo Governo do Rio, contará com mais de 30 policiais e 13 agentes civis no policiamento diário, das 8h às 20h, e está localizada na Rua Cambaúba, no Jardim Guanabara. Além disso, fluminenses e turistas podem contar também com uma unidade destacada na Estrada do Galeão, perto do Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Para o porteiro e morador do bairro há mais de 45 anos, Severino Marques da Silva, de 75 anos, o programa irá proporcionar mais segurança à população.

"Trabalho e moro aqui há muito tempo e posso garantir que estamos satisfeitos com a chegada do programa. Vejo, principalmente, que os jovens que vão para a escola a pé são os mais vulneráveis às ações dos criminosos, que passam pelas ruas de moto. A atuação dos policiais vai mudar essa situação", disse Severino.

O programa teve início com o Lapa Presente, em janeiro de 2014 e, hoje, atua em 22 municípios do estado. Desde o início da atuação já atendeu 392 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 8 mil foragidos da Justiça e conduziu mais de 57 mil suspeitos às delegacias.

"O Segurança Presente vai modificar a forma de policiamento na Ilha. Estaremos mais perto da população, o que já é uma marca do programa, além de contribuir para reduzir os índices de criminalidade", afirmou o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi.