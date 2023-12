Paes participou de painel com iniciativa para apoiar municípios, estados e governos locais para alcançar emissões líquidas zero - Divulgação

Publicado 02/12/2023 22:15

Rio - Na COP28, em Dubai, o prefeito Eduardo Paes foi uma das lideranças subnacionais que participaram, neste sábado (2), do painel “Promovendo uma ação climática ambiciosa multinível”. O debate foi organizado pelo Subnational Climate Action Leaders’ Exchange (SCALE), uma iniciativa criada na COP27 para apoiar cidades, estados e regiões no desenvolvimento e implementação de metas e roteiros de emissões líquidas zero e resilientes ao clima.

Estiveram presentes também o brasileiro Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ani Dasgupta, CEO de Instituto de Recursos Mundiais, Maro efovi, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, e Helen Clarkson, CEO do The Climate Group.



O painel ocorreu na Cúpula de Ação Climática Local (LCAS), no espaço de convenções das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). Antes, o espaço era dedicado exclusivamente a governos nacionais. Pela primeira vez, líderes locais participaram do centro decisório da COP. O objetivo foi reunir centenas de líderes climáticos nacionais e subnacionais para transformar o financiamento climático, aprimorar a ação global, acelerar a transição energética e fortalecer a resiliência e a adaptação em nível local.



A cúpula de governos locais é organizada pela presidência da COP28 e pela Bloomberg Philanthropies – organização filantrópica que apoia cidades em suas tarefas de enfrentar as mudanças climáticas promovendo o desenvolvimento sustentável. A reunião inédita reconhece o papel que os líderes locais desempenham na redução das emissões de gases do efeito estufa e no enfrentamento dos riscos climáticos por meio da adaptação da infraestrutura urbana. Governos locais também são reconhecidos como atores-chave nos esforços nacionais para avançar mais rapidamente no cumprimento do Acordo de Paris.



O prefeito Eduardo Paes participou de outros debates importantes, neste sábado, em que defendeu o financiamento das cidades para enfrentamento das mudanças climáticas. No painel “Acelerando a Ação Climática Urbana, Adaptação e a Implementação das NDCs”, organizado pelo grupo C40 Cities, o Instituto Alziras e pela Federação Nacional dos Prefeitos (FNP), Paes esteve ao lado de Anne Hidalgo, prefeita de Paris, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, e Juliana Baladelli Ribeiro, da Fundação Grupo Boticário. Foi discutida a urgência de expandir o financiamento climático para as cidades, como condição para acelerar a ação climática urbana, reconhecendo o papel dos prefeitos na governança climática global.



"Não estamos sozinhos neste desafio de buscar um maior e melhor financiamento público e privado para cidades. Na Comissão Global para Financiamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Urbano – que presido junto com a prefeita Anne Hidalgo e o professor Jeff Sachs –, dezenas de prefeitos, diretores de bancos multilaterais, filantropos e empresários estão dedicados a seis grupos de trabalho que buscam posicionar melhor as cidades em assuntos como reforma do sistema Bretton Woods e criação de novos instrumentos e instituições como Green Banks (bancos verdes) e Blended Finance (fundos de capital misto). Precisamos das pessoas, de projetos e dos recursos certos para alavancarmos, darmos escala, à ação climática. Precisamos ir além dos projetos-piloto" disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.



Paes também debateu estratégias para enfrentar os desafios das cidades em rápido crescimento



Em um painel organizado pela Bloomberg Philanthropies e pelo Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, Eduardo Paes esteve ao lado de autoridades da Alemanha, Canadá, França, Marrocos e Zâmbia para tratar do alinhamento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento nas estratégias para apoiar o desenvolvimento urbano e enfrentar os desafios das cidades em rápido crescimento.



Paes chamou a atenção para o fato de as cidades estarem na vanguarda dos desafios de enfrentamento à crise climática e que cidades enfrentam uma lacuna significativa de financiamento climático sistêmico, com apenas uma pequena parte dos financiamentos internacionais para o clima chegando aos investimentos locais.



As cidades, pela primeira vez, estão no centro das negociações multilaterais de parte das discussões sobre mudança do clima na COP. A conferência global em Dubai ofereceu aos prefeitos uma plataforma inédita para compromissos climáticos. O prefeito do Rio foi uma das vozes importantes na Cúpula de Ação Climática Local.



Colaboração e intercâmbio nas estratégias coletivas para conter o aumento de temperatura global



No primeiro dia do evento, a presidência da COP28 e a Bloomberg Philanthropies apresentaram uma Coalizão para Parcerias Multiníveis de Alta Ambição para Ação Climática (CHAMP) para reforçar mecanismos de colaboração e intercâmbio mais profundos entre países e os governos subnacionais no planejamento, financiamento, implantação e monitoramento de estratégias climáticas para buscar coletivamente conter um aumento da temperatura global em até 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais.

O prefeito Eduardo Paes liderou os esforços de negociação e adesão à CHAMP, ao lado de nomes como Anne Hidalgo, prefeita de Paris, o secretário John Kerry, enviado especial para o clima do governo norte-americano, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o ex-prefeito de Nova Iorque, e enviado especial da ONU para ambição climática, Michael Bloomberg.



Paes também esteve à frente da concepção da carta da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), na COP28, que manifestou a necessidade do compromisso global com o tema das mudanças climáticas e a “inadiável preparação para enfrentar os impactos do aumento da temperatura do planeta”. Os prefeitos brasileiros afirmaram que os municípios devem ser priorizados nos esforços de adaptação e mitigação frente à emergência climática.