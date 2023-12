Detidos são levados para autuação na 105ª DP - Divulgação

Detidos são levados para autuação na 105ª DPDivulgação

Publicado 02/12/2023 17:14

Rio - Três homens, que coagiram motoristas para estacionar seus carros, foram detidos, neste sábado (02), no entorno do hotel Quitandinha, em Petrópolis, na Região Serrana, durante uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil para combater a atuação ilegal de guardadores de veículos. As prisões ocorreram em flagrante, por exercício ilegal da profissão.

Policiais do 26º BPM (Petrópolis) e da 105ª DP (Petrópolis) iniciaram a operação por volta das 10h após receber reclamações de omissão.