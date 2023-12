Na ação, um homem foi preso e uma arma apreendida - Reprodução

Publicado 02/12/2023 16:02

Rio - Dois adolescentes morreram após serem baleados neste sábado (2) durante um tiroteio entre bandidos no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na ação, um homem foi preso e uma arma apreendida. A Polícia Civil investiga o caso, cujas versões da Polícia Militar e de testemunhas divergem.

Uma das vítimas, M. I. C., tinha apenas 14 anos. Segundo a PM, ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a corporação, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para a ocorrência e encontraram primeiro o outro adolescente, ainda não identificado, morto próximo ao Morro do Avião, comunidade vizinha ao bairro Nova Aurora.



Os agentes foram informados de um confronto armado entre criminosos na região momento antes das vítimas serem baleadas. Ainda no local, também houve um breve confronto entre os suspeitos e os PMs.



Já algumas testemunhas contestaram a versão da PM e alegam que o tiro teria partido de um dos policiais durante uma disparo feito contra um suspeito. A menina teria sido atingida no coração.

Após os confrontos, o policiamento na região está reforçado e o caso foi apresentado inicialmente na 54ª DP (Belford Roxo). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu as investigações. Os agentes buscam imagens de câmeras de seguranças e ouvirão testemunhas que possam identificar os autores das mortes.