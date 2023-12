Vilma Nascimento denunciou racismo em loja do Aeroporto de Brasília - Rede Social

Publicado 02/12/2023 19:51 | Atualizado 02/12/2023 20:02

Rio - Os funcionários envolvidos no caso de racismo praticado contra a ex-porta-bandeira da Portela Vilma Nascimento , de 85 anos, que aconteceu na loja Dufry Brasil no Aeroporto de Brasília, foram demitidos após investigação interna da empresa. O crime aconteceu no último dia 21, quando a baluarte foi acusada de ter furtado um produto e obrigada a abrir a bolsa no meio do estabelecimento para provar que não tinha pego nada.Em nota, a Dufry Brasil, uma empresa do Grupo Avolta, disse que concluiu a averiguação interna para apurar o "lamentável incidente" ocorrido na loja."Em consequência, os colaboradores envolvidos no episódio não fazem mais parte dos nossos quadros por quebra dos protocolos da empresa. Com o objetivo de dirimir qualquer dúvida, confirmamos que não houve furto na loja relacionada a este evento", disse, em nota.A empresa informou ainda que intensificou seus treinamentos internos para que o caso "sirva de exemplo do que contraria suas políticas e valores" e disse que repudia veementemente qualquer tipo de discriminação por raça, gênero, orientação sexual,"A diretoria da Dufry esteve com dona Vilma Nascimento e sua filha Danielle para se desculpar pessoalmente pelo constrangimento a que foram submetidas na loja da empresa", finalizou.