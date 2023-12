Ocorrência foi encaminhada à 43ª DP - Divulgação

Publicado 02/12/2023 17:15

Rio - Três homens acusados de integrar uma milícia foram presos, neste sábado (2), por policiais do 27º BPM (Santa Cruz) na comunidade Cinco Marias, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com o comando da unidade, foram apreendidos seis celulares, quatro armas, um carro, uma moto e 48 munições.

Uma das armas apreendidas pertencia ao PM Marcelo Amaro Silva, morto no último dia 7, em Guadalupe. Inicialmente, os agentes foram até o local coibir um evento não regularizado, e vários suspeitos tentaram fugir. Um carro foi abordado e, nele, estavam os homens com quatro pistolas. A moto apreendida foi deixada pelos suspeitos no momento da fuga.

A ocorrência foi encaminhada à 43ª DP (Guaratiba).