Guardas prendem dois suspeitos no Centro, por furto de bicicleta e adulteração de placa - Divulgação

Guardas prendem dois suspeitos no Centro, por furto de bicicleta e adulteração de placaDivulgação

Publicado 02/12/2023 14:08

Rio - A Guarda Municipal do Rio registrou duas prisões no Centro da cidade, nesta sexta-feira (01), após flagrantes de furto de uma bicicleta e de adulteração da placa de uma motocicleta. As prisões foram realizadas por equipes do Grupamento Tático Móvel (GTM) de Operações Especiais (GOE).

O furto aconteceu na altura da Av. Rio Branco. O suspeito, de 51 anos, cortou a corrente da bicicleta com um alicate e fugiu em direção à Av. Nilo Peçanha. Os guardas estavam atuando na região e, ao ouvirem os gritos de pega-ladrão, prenderam o homem, que foi conduzido à 5ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



Já o flagrante da placa adulterada aconteceu na Av. Passos. O motociclista, de 28 anos, havia colocado uma fita adesiva que alterou a identificação do veículo. Ele foi conduzido à 1ª DP, onde o caso foi registrado.