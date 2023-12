Rompimento de adutora causa alagamento em Campo Grande, Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/12/2023 15:27 | Atualizado 03/12/2023 08:05

Rio - Equipes da Rio+Saneamento continuam, neste sábado (2), atuando na solda da adutora que se rompeu na Rua Carobinha, em Campo Grande, na última quinta-feira (30). Os bairros de Santíssimo, Campo Grande, Senador Camará, Vila Aliança, Bangu, Jabour, Realengo, Padre Miguel, Campo dos Afonsos e Jardim Sulacap foram afetados.

Em nota, a concessionária informou que o abastecimento de água na região está previsto para ser restabelecido, gradativamente, no final da tarde de hoje. A empresa ainda ressaltou que a equipe do núcleo de Responsabilidade Social e Relacionamento com Comunidades da Rio+Saneamento segue prestando atendimento à população no local.

Na última quinta-feira (30) , o vazamento provocou um "chafariz" provocado pela pressão da água que causou danos no asfalto, veículos e alagamento na região.