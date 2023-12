Quartel do Humaitá do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas homem morreu no local - Divulgação/CBMERJ

Publicado 02/12/2023 10:01 | Atualizado 02/12/2023 12:23

Rio - Um homem em situação de rua morreu, na manhã deste sábado (2), após sofrer um atropelamento, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. A vítima de aproximadamente 40 anos, ainda não identificada, atrevessou a Avenida das Nações Unidas na frente dos veículos que trafegavam pela via e acabou sendo atingida e morrendo no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado às 7h30, mas o homem não resistiu. Segundo a Polícia Militar, o 2º BPM (Botafogo) foi chamado para uma ocorrência de acidente de trânsito e encontraram a vítima já sem vida no local. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Avenida das Nações Unidas chegou a ficar com uma faixa ocupada, na altura do Botafogo Praia Shopping, mas já foi liberada. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e a perícia realizada. "Diligências estão em andamento para esclarecer o fato", informou a Polícia Civil.