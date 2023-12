Clube será leiloado em janeiro - Reprodução / Olaria Atlético Clube

Publicado 02/12/2023 11:27

Rio - Um dos tradicionais clubes da Zona Norte, o Olaria, será leiloado em 29 de janeiro de 2024, após um acumulo de dívidas trabalhistas, executadas contra a empresa. A venda será online, organizada pelo leiloeiro Fabiano Ayupp e terá lance inicial de 72 milhões, valor que o imóvel é avaliado.



Segundo o promotor da venda, O Olaria Atlético Clube acumula uma dívida de R$15.287,01. O imóvel ainda possui débitos com o Corpo de Bombeiros, referentes a taxa de prevenção e extinção de incêndios, contabilizados em mais de R$11 mil.



Caso não haja compradores no primeiro leilão, o clube passará por uma segunda tentativa de venda, no dia 31 de janeiro. Nesse caso, o lance mínimo cai em 30% e passa a ser de R$36 milhões.



Com 108 anos de história, o Olaria é um dos clubes de futebol mais tradicionais do Rio de Janeiro e já teve em seu elenco jogadores famosos como Romário, revelação da casa, Garrincha, Jair Pereira e Joel Santana. Além dos campos de futebol, hoje o clube possui uma estrutura completa, na rua Bariri, com academia, ginásio, parque aquático, bar, restaurante, auditório, salas, lojas e salão social. O espaço está em regular estado de conservação.

Ao longo de sua história o clube acumulou problemas com a justiça. De acordo com portal GE, o estádio foi penhorado pelo menos 18 vezes, por dívidas com o município, INSS e Fazenda Nacional. O espaço também outrou em leilão, em outras ocasiões, mas não foi vendido por falta de lances.

No sistema de informação jurídica nacional, o Jusbrasil, o Olaria Atlético Clube ainda aparece envolvido em 293 processos, dentre questões trabalhistas, tributárias, direitos civis e outros.

*Reportagem da estagiária Bruna Bittar, sob supervisão de Marcela Ribeiro