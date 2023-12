Ônibus tombou na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão, na última quarta-feira - Reprodução

Publicado 02/12/2023 12:26 | Atualizado 02/12/2023 12:34

Rio - Cinco pessoas continuam internadas em hospitais da rede municipal e estadual de saúde após um ônibus lotado tombar na Avenida Bortolomeu de Gusmão, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, no último dia 29. O acidente matou um jovem de 28 anos, atingido pelo veículo, e deixou 48 feridos.

Entre as vítimas, 39 pessoas foram encaminhadas para unidades da rede municipal e apenas um paciente permanece internado, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Outros quatro feridos foram encaminhados para a rede estadual. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os pacientes Sérgio Rodrigues Neris de Deus e Rodrigo Dufrayer têm o estado de saúde estável e seguem no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Já Orlando Cesar Garcia Janiny, de 59 anos, e Elaine Soares Arruda, 27 anos, foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e estão estáveis

Homem atingido morre

Washington Costa, que foi imprensado pelo coletivo, quebrou a bacia, sofreu diversas fraturas e teve hemorragia interna. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h50 desta quarta-feira (29) no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio. A mãe, Liegi Costa Martins contou que o filho estava na calçada quando foi atingido pelo ônibus e que o motorista dirigia em alta velocidade e discutia com passageiros.

"Negligência do motorista, porque estou sabendo que não é a primeira vez que ele dirige dessa forma, que estava discutindo dentro do ônibus, o ônibus lotado. Meu filho estava na calçada, estava no lugar certo, o motorista que foi para o lugar errado. O profissional tem que saber que ele está levando vidas, não está levando saco de pedra dentro do ônibus", lamentou ela.