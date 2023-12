Raquel possui 18 anotações criminais - Divulgação

Raquel possui 18 anotações criminais Divulgação

Publicado 02/12/2023 13:32

Rio - Uma mulher suspeita de marcar encontros pelas redes sociais para furtar vítimas foi presa pela Polícia Civil neste sábado (2), na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116). Raquel de Melo Pereira, de 25 anos, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela 39ª Vara Criminal da Capital e possui 18 passagens por furto e estelionato.



De acordo com as investigações da 67ª DP (Guapimirim) , em novembro, durante um encontro, Raquel aproveitou um momento de distração da vítima para pegar todo seu dinheiro, além de um cartão bancário que foi usado posteriormente em transações.



Ainda segundo a instituição, Raquel é reincidente nesse tipo de crime. A jovem foi presa em flagrante no fim de 2022, quando desviou dinheiro pelo aplicativo do banco do celular de outra vítima na Vila Olímpia, também em Guapimirim.



A mulher recebeu liberdade no dia 7 de setembro mas, conforme a polícia, voltou a cometer os crimes logo após sair da cadeia. Ela vai responder por furto mediante fraude.