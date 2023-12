Drogas apreendidas durante ação de inteligência - Divulgação/Polícia Civil

Drogas apreendidas durante ação de inteligênciaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 02/12/2023 13:13

Rio - Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam, nesta sexta-feira (01), cinco suspeitos de integrarem o tráfico de drogas na comunidade do Tabajara, no bairro Itaúna, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, os agentes identificaram um ponto de vendas no local após investigações. A equipe da 72ª DP foi à região e prendeu os homens em flagrante. Foram apreendidos dois radiotransmissores e grande quantidade de drogas. Com os suspeitos também foram encontrados sete telefones celulares e um caderno com anotações sobre vendas e abastecimento de drogas.

Contra um dos presos também foram cumpridos três mandados de prisão por tráfico de drogas e roubo.