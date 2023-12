Acidente aconteceu na altura da saída 2, no Méier, sentido Barra da Tijuca - Reprodução/Google Maps

Publicado 05/12/2023 08:44

Rio - Um motociclista morreu em um acidente com um ônibus, na noite desta segunda-feira (4), na Linha Amarela, no sentido Barra da Tijuca. O caso aconteceu por volta das 22h, quando a motocicleta colidiu com um coletivo com defeito mecânico que aguardava reboque. Os dois ocupantes do automóvel chegaram a ser socorridos, mas o condutor, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Lamsa, duas da faixas chegaram a ficar interditadas para o socorro médico de equipes da concessionária atuarem e o motociclista acabou morrendo a caminho do hospital. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionado para o acidente e, segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil foi acionada e o caso registrado na 26ª DP (Todos os Santos). A via só foi liberada no início da madrugada desta terça-feira (5).