Atraso na reabertura do Rebouças causou reflexos nas vias de acesso ao túnelReprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 05/12/2023 11:07

Rio - Em decorrência de um atraso de mais de duas horas para reabertura do túnel Rebouças, no sentido Lagoa, os motoristas enfrentaram dificuldade para chegar à Zona Sul na manhã desta terça-feira (5). As galerias, que deveriam ter sido reabertas às 5h após obras de manutenção, só foram liberadas por volta de 7h30, o que causou reflexos em diversas vias como o Viaduto Paulo de Frontin, na Av. Francisco Bicalho, o Elevado Rufino Pizarro e a Av.Paulo de Frontin.

Nas redes sociais, diversas pessoas reclamaram do trânsito causado pelo fechamento do túnel, que é uma das principais ligações entre as zonas Norte e Sul da Cidade.

“Saí da tijuca às 5 da manhã para chegar na barra às 6hrs e não vou conseguir. Nem sei que horas vou conseguir!!!”, relatou um motorista pelo Twitter.

“Quem foi o gênio de continuar a obra em horário de rush ?? #caos”, questionou outra mulher.

Procurada pelo Dia, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que os serviços de drenagem, para conclusão das obras do Túnel Rebouças, se estenderam mais do que o previsto, retardando a reabertura de uma das galerias.

Túnel foi fechado na segunda-feira

O túnel Rebouças foi fechado às 22h desta segunda-feira (4), no sentido Lagoa, como já havia avisado o Centro de Operações Rio. Para dar viabilidade ao trânsito, durante a manutenção, as galerias de sentido oposto funcionaram com uma faixa reversível (a da esquerda) no sentido Lagoa e duas faixas de trânsito no sentido Centro.

Após duas horas de atraso para reabrir a via, às 7h duas faixas foram liberadas para os motoristas, no sentido Zona Sul e a reversível continuou aberta. O túnel foi totalmente liberado por volta de 7:30h, mas diversas vias sofreram reflexos e o trânsito permaneceu intenso.