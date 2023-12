Campanha é válida em todas lojas do Atacadista espalhadas pelo Rio de Janeiro - Reprodução / Instituto Assaí

Campanha é válida em todas lojas do Atacadista espalhadas pelo Rio de JaneiroReprodução / Instituto Assaí

Publicado 05/12/2023 13:23

Rio - O Instituto Assaí, núcleo social do Assaí Atacadista, promove a campanha ‘Alimento a Gente Compartilha’ para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade neste Natal. A ação, que iniciou em 1º de dezembro, termina no dia 17 deste mês e todas as unidades do Rio de Janeiro receberão as doações.



A expectativa é atingir 400 toneladas de alimentos arrecadados por meio de clientes, fornecedores e colaboradores. Durante o período, todas as lojas do atacadista contarão com pontos de coleta. Poderão ser doados qualquer tipo de alimento não perecível e itens de cesta básica.



No dia 9 de dezembro, voluntários das mais de 90 instituições sociais parceiras da iniciativa estarão presentes nas lojas para uma ativação. As organizações cadastradas são responsáveis por garantir a operação e redistribuição para as pessoas e comunidades.



Além do arrecadado, o Instituto Assaí irá contribuir com mais 15% da quantidade total, ou seja, a cada 10 kg de alimentos serão doados mais 1,5kg de comida pela empresa. A campanha é válida em mais de 280 lojas da companhia por todo o país.