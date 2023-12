Murais de grafite no Piscinão de Ramos fazem parte do projeto 'Cores do Brasil' - Foto: Divulgação / Fundação Rio-Águas

Publicado 05/12/2023 13:36

Rio - A Estação de Tratamento de Água do Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio, ganhou dois murais de grafite, inaugurados nesta terça-feira (05), que retratam a alegria dos frequentadores do lugar e a vida no subúrbio carioca. Como parte do projeto "Cores do Brasil", o local agora pertence ao maior corredor de arte urbana da América Latina.

As paredes foram pintadas pelo artista Leandro da Conceição Santana, que é morador de Ramos. Em uma parceria com a Fundação Rio-Águas, que opera a estação e cuida da qualidade da água, Leandro se inspirou no próprio Piscinão e na Baía de Guanabara para criar os painéis.

"O Piscinão de Ramos é um dos locais mais frequentados na Zona Norte. Ele atrai pessoas do mundo inteiro para conhecê-lo. Promovemos a pintura destes murais para levar mais arte aos frequentadores e fazer com que a estação tenha mais harmonia com este lugar tão apreciado por cariocas e turistas", disse Wanderson Santos, presidente da Fundação Rio-Águas.

Artista trabalhou com Kobra

O muralista Leandro da Conceição Santana, 39 anos, é natural de Salvador, na Bahia, e mora há 20 anos no Rio. Trabalhou por dois anos com o renomado artista Eduardo Kobra, um dos muralistas mais famosos da atualidade, com obras em cinco continentes. Santana vive da arte e tem em sua carreira murais de grafite e desenho artístico, que foram pintados em Salvador, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, no Centro do Rio e em Campo Grande, Zona Oeste da capital. Ele também atuou na equipe de produção e criação de escolas de samba.

Maior galeria de arte urbana da América Latina

Com 26 km de extensão, "Cores do Brasil" é a maior galeria de arte urbana a céu aberto da América Latina. Com grafites que estampam todo o corredor do BRT Transbrasil, entre o Terminal Deodoro, na Zona Oeste, e o Gentileza, Centro.

Ao todo, o projeto pretende contemplar 26 bairros com obras de mais de 60 artistas que são moradores dos locais por onde a Transbrasil vai passar. As artes serão realizadas em três terminais, 30 viadutos, 300 pilares e 18 estações com passarelas, que vão receber novas cores, formas e significados.