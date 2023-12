Trupe Solidária vai apresentar esquetes teatrais durante evento - Claudia Dantas/Sesc RJ

Publicado 05/12/2023 14:01

Rio - A Cadeg, em Benfica, na Zona Norte da cidade, vai receber uma competição gastronômica focada em reaproveitamento de alimentos, na próxima quinta-feira (7). A partir das 9h o público vai poder provar e escolher os melhores pratos, preparados por crianças e adultos do projeto Sesc Mesa Brasil.



Os menores, estudantes do Projeto Pequeno Gourmet, vão ser os primeiros a competir, na parte da manhã, apresentando receitas criadas por eles, como coxinha de casca de tangerina com frango, quibe de brócolis, hambúrguer com pão de beterraba, casca de banana e salada de alface e ketchup de morango, pastel de forno de inhame com frango, cenoura e abobrinha, e hot filadélfia. Os três pratos mais votados pelo público serão premiados.



Já os adultos, representados por cozinheiras de instituições socioassistenciais apoiadas pelo Mesa Brasil, além de alunos do Projeto Redes Gastronômicas, entrarão em cena às 14h. Dentre as receitas que competirão por mais três prêmios estão de lasanha de casca de banana, pavê de beterraba com caramelo de manga, cheesecake de iogurte com cobertura de beterraba, mini tortinha de caroço de jaca com recheio de abobrinha e berinjela, além de torta de legumes com proteína de soja.



O 13º Festival de Receitas Sesc Mesa Brasil RJ é gratuito, e vai das 9h às 17h e ainda vai contar com a apresentação de esquetes teatrais da Trupe Solidária, grupo que aborda de forma lúdica a solidariedade, a importância e incentivo a bons hábitos alimentares.



Todas as receitas apresentadas no festival serão publicadas na nova edição do livro "Pensando Dentro e Fora da Casca", que será lançado em breve.



Confira a programação completa do evento



Concurso infantil



9h - Abertura

9h05 - Apresentação da Trupe Solidária

9h45 - Degustação das receitas

10h15 - Avaliação dos jurados

10h45 - Premiação



Etapa adulto



14h - Abertura

14h10 - Apresentação da Trupe Solidária

14h40 - Degustação do público

15h10 - Degustação dos jurados

15h40 - Avaliação dos jurados

16h10 - Premiação