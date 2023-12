Campanha está mobilizando moradores da região; na imagem, o famoso coreto da Praça Seca - Reprodução / Internet

Publicado 06/12/2023 12:33 | Atualizado 06/12/2023 15:30

Rio - Moradores da Praça Seca, na Zona Oeste, estão se mobilizando em uma campanha de Natal que vai beneficiar 120 crianças da região. Para garantir a alegria dos pequenos, um mutirão iniciou a arrecadação de roupas, calçados e brinquedos, que serão entregues em kits no dia 17 de dezembro, das 14h às 18h, na Praça Orlando Bonfim Júnior. A celebração terá animador, pula-pula, ceia e distribuição de lanches.

Promovida pela ONG Atunbi, a campanha está recebendo as doações até domingo (10). Os interessados podem colaborar deixando itens na Rua Conceição dos Ouros 50, no mesmo bairro. A organização está captando recursos para o custeio do evento, que vai contar, ainda, com cadastro de emprego (área de limpeza) e serviços como segunda via de identidade e certidão de nascimento, além de isenção para certidão de casamento.

"Sempre tive uma coisa comigo: se não posso mudar o mundo, tento mudar aonde eu vivo. Resido na Praça Seca desde os 14 anos e sempre fiz trabalhos com crianças, foi aí que surgiu o projeto do Atunbi. Hoje temos crianças que atendemos que não sabem o que é uma rabanada, uma televisão, com mães sem trabalho", afirma a presidente da ONG, Celi de Almeida Jesus, de 58 anos.

Depois de um ano em que a região de Jacarepaguá registrou um aumento expressivo de casos de violência, o evento servirá como um momento de confraternização para a comunidade, avalia Celi, que cita outros problemas enfrentados no bairro: "Aqui a gente tem dificuldade de tudo, todo mundo aqui na Praça seca está jogado. Não temos posto médico que funcione, as escolas param, os Correios não entregam, tudo por motivo de violência. A Praça Seca está esquecida."

Quem quiser ajudar apadrinhando uma criança ou contribuindo com o "Natal Solidário", pode fazer a doação através do Pix atunbiprojetosocial@gmail.com

Para outras informações sobre as atividades desenvolvidas pela ONG, basta fazer contato através do (21) 96403-2380 ou (21) 97305-9054.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci