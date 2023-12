Movimentação na praia de Copacabana, nesta quarta-feira (6) - Renan Areias/Agência O DIA

Publicado 06/12/2023 14:34 | Atualizado 06/12/2023 14:43

Rio - As altas temperaturas devem permanecer na cidade do Rio até sexta-feira (8), mas há previsão de chuva a partir do final da tarde desta quarta (6) devido à aproximação de uma frente fria, que deve causar declínio nos termômetros no fim de semana - as máximas previstas são de 27ºC.

Na manhã desta quarta (6) os cariocas aproveitaram o céu aberto para curtir a praia em Copacabana, na Zona Sul. A temperatura chegou aos 34ºC.

Segundo o Alerta Rio, nesta quinta (7) o dia deve ser parcialmente nublado, com temperaturas elevadas, com máxima de 38ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva durante a noite.



Na sexta (8), o lento deslocamento da frente fria sobre o oceano e o posterior transporte de umidade mantêm o tempo instável, com máxima de 34ºC e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde.



