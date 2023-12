A orquestra tem 13 anos de fundação e conta com cerca de 4 mil estudantes da Maré - Marco Brendon / Orquestra Maré do Amanhã

Publicado 06/12/2023 14:14 | Atualizado 06/12/2023 14:22

Rio – A Orquestra Maré do Amanhã realizará duas apresentações no próximo fim de semana. A primeira é o 'Natal Imperial', neste sábado (9), no Palácio de Cristal em Petrópolis, Região Serrana, com shows começando às 9h.

No domingo (10), o grupo fará o 'Concerto Especial de Natal na EcoVilla Ri Happy', no Jardim Botânico, Zona Sul, às 11h. A entrada é gratuita para ambos os eventos.

O objetivo é apresentar músicas eruditas de um jeito lúdico, misturando músicas clássicas com adaptações populares.

“Devemos tudo ao público que nos acompanha, acredita e confia em nosso propósito de provocar a mudança na vida desses jovens que, muitas das vezes, só precisam de uma oportunidade”, afirma Carlos Eduardo Prazeres, diretor e fundador da orquestra.

Em 2023, a orquestra fez duas turnês internacionais pela Europa e América do Sul e foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

O projeto foi fundado em 2010 e no começo, tinha 26 alunos. Hoje em dia, conta com mais de 4 mil estudantes pelo Complexo da Maré, além de ter inaugurado um segundo núcleo no Pará.