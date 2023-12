Cinco crianças foram atingidas por raio em Nova Friburgo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/12/2023 12:36

Rio - Cinco crianças foram atingidas por um raio na tarde desta terça-feira (5) em Cordoeira, Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Segundo a prefeitura do município, os feridos foram levados para o Hospital Municipal Raul Sertã, onde apenas um permanece internado, os outros quatro receberam alta.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de Friburgo foi acionado para a ocorrência às 16h56 para a Rua Roberto Martins, próxima ao Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael. Os jovens, que não tiveram as identidades reveladas, foram atingidos próximas a uma árvore e apresentaram queimaduras pelo corpo.



Duas meninas foram levadas pela viatura dos Bombeiros e as outras crianças por uma Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal Raul Sertã, no Centro de Nova Friburgo.