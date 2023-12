Marcas de fios no braço da vítima - Reprodução/TV Globo

Publicado 06/12/2023 11:30

Rio - Um homem, identificado como Matheus Monteiro dos Santos, de 26 anos, foi preso nesta terça-feira (5), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após agredir a companheira, de 21, com um fio de telefone na frente da filha de 8 meses.

O crime ocorreu na Rua Sacramento, no bairro Jardim Guandu. O homem foi preso por policiais militares do 20ºBPM (Nova Iguaçu).

De acordo com a Polícia Militar, após as agressões, Matheus ainda levou a filha do casal para a casa de sua mãe. A vítima, machucada, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabuçu, onde foi atendida e liberada.

Em seguida, o homem foi detido e levado para a 52ª DP (Nova Iguaçu), responsável pelas investigações.

Matheus foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha. O caso será encaminhado à Justiça.