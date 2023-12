Magistrado criticou tratamento diferenciado dado a Silveira durante o período de sua prisão - Plínio Xavier/Câmara dos Deputados

Publicado 06/12/2023 09:17 | Atualizado 06/12/2023 10:32

Rio - A Justiça Federal no Rio absolveu os três assessores do ex-deputado federal Daniel Silveira, que foram acusados de entregar dois celulares a ele enquanto o ex-parlamentar estava preso na delegacia de plantão da Superintendência da Polícia Federal no Rio.



Os assessores Mário Sérgio de Souza, Pablo Diego Pereira da Silva e Rafael Fernando Ramos foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por "ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional". Caso fossem considerados culpados, a pena prevista é de três meses a um ano de prisão.

O então parlamentar permaneceu na prisão da PF por cerca de 40 horas, entre os dias 16 e 18 de fevereiro de 2021. De acordo com a denúncia, a entrega dos aparelhos foi flagrada por câmeras de segurança, durante a realização de duas audiências no local, e os celulares foram encontrados na mala de Silveira durante revista em seu alojamento.



Na sentença, o juiz federal Marcos Molinari, da 1ª Vara Federal Criminal do Rio, fez críticas às medidas de segurança adotadas pela PF e ao tratamento dado ao "preso diferenciado", visto que, de acordo com depoimentos dados por policiais, Daniel não chegou a ser revistado.



"As testemunhas policiais federais aqui ouvidas, assim como os próprios acusados ao serem interrogados, demonstraram que o clima em que se deu os primeiros momentos da prisão do ex-deputado foram de muita urbanidade, cortesia, respeito e excepcionalidade, tendo em vista se tratar de um 'preso diferenciado', aparentemente merecedor desse tratamento 'refinado'. E isto é reforçado pelos próprios depoimentos dos policiais que ou não sabiam sequer dizer se houve revista no ex-deputado Daniel Silveira, ou afirmaram categoricamente que não houve, quando do seu ingresso naquele 'diferenciado estabelecimento prisional', adaptado para receber a sua custódia."



O magistrado ainda declarou que "chama atenção o depoimento do ex-deputado e de seus assessores de asseverarem algumas vezes que foram muito bem tratados, mas que "não houve nenhuma facilitação dos policiais" mesmo quando não foi sequer perguntado nada a respeito disso."

Por fim, o juiz chamou atenção para a falta de cuidado durante a fiscalização para a entrada do ex-parlamentar na unidade prisional. "A meu sentir, no mínimo faltou cuidado nas medidas de fiscalização por parte da policia federal ao conduzir a situação, especialmente ao não proceder às medidas de segurança quando do ingresso do custodiado no estabelecimento prisional adaptado e nas trocas de plantão."