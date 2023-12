Nas imagens, o bandido aborda o motorista armado com um fuzil - Reprodução

Nas imagens, o bandido aborda o motorista armado com um fuzilReprodução

Publicado 06/12/2023 08:55

Rio - A Polícia Civil investiga um roubo de veículo registrado na manhã desta terça-feira (5) na Avenida Brasil, altura da Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível o momento em que um bandido armado com fuzil aborda o motorista.

Segundo testemunhas, o caso aconteceu por volta das 6h, horário de grande movimento na região. Ainda nas imagens, alguns veículos tentam param enquanto outros tentam escapar do assalto.

ASSALTO HOJE DE MANHA 06:00 HORAS



CRIMINOSOS armados, assaltaram um senhor, nesta terça 05/12, na entrada da Vila do João (TCP) , no Complexo da Maré ‼️#VIRAL #viralpost #Noticias #RiodeJaneiro pic.twitter.com/YY0psiBxdl — CNR-CENTRAL DE NOTÍCIAS DO RJ (@CNRNOTICIAS021) December 5, 2023

De acordo com a Polícia Militar, o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para nenhuma ocorrência desta natureza.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso) e investigações estão em andamento para identificar a autoria do fato e apurar se existe ligação dos criminosos com o tráfico de drogas local.

Vila do João