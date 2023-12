Pequena tamanduá está saudável, sob cuidados da mãe - Isadora Ortiz/ BioParque do Rio

Pequena tamanduá está saudável, sob cuidados da mãe Isadora Ortiz/ BioParque do Rio

Publicado 06/12/2023 09:59 | Atualizado 06/12/2023 10:09

Rio - O primeiro tamanduá-bandeira a nascer no BioParque do Rio desde que o espaço foi aberto terá seu nome escolhido por votação popular. A fêmea da espécie, ameaçada de extinção, veio ao mundo no dia 3 de novembro e já pode ser vista pelos visitantes do zoológico.

Assim como outros animais, o nome da filhote será escolhido através do Instagram do Parque . Nesta terça-feira (5), a página publicou as opções: "Maria Cupim, "Terra", "Vênus " e "Formiga".

Para participar, os interessados devem entrar na publicação e comentar qual a sua preferência. A eleição vai até quinta-feira (7).

A pequena tamanduá é de uma espécie considerada vulnerável e aparece na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). De acordo com o Bioparque, os tamanduás-bandeira provavelmente já estão extintos em todo o estado do Rio de Janeiro.

“A reprodução de animais sob cuidados humanos é um importante fator para manutenção destas espécies fora do seu habitat natural. Este nascimento é bastante animador, já que segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, a espécie se encontra em estado vulnerável na natureza”, declarou Ciro Cruvinel, veterinário e gerente técnico do BioParque do Rio.

Ainda de acordo com o zoológico, a pequena, que tem pouco mais de um mês, foi colocada no recinto Cerrado, onde vive cercada dos cuidados de sua mãe Gaia.