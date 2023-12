Ação desta quarta-feira (6) é comandada pelo 107ª DP (Paraíba do Sul) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 06/12/2023 11:31 | Atualizado 06/12/2023 12:07

Rio - Dez pessoas foram detidas durante uma ação conjunta das Polícia Civil e Militar, nesta quarta-feira (6), contra uma quadrilha acusada de tráfico de drogas, em Paraíba do Sul,no interior do estado. Os alvos da “Operação Herbicida", segundo a corporação, se apresentavam como integrantes de uma facção criminosa que atua no bairro Liberdade.

Ao todo os policias buscavam cumprir 21 mandados de prisão preventiva. Nove tiveram excito e uma mulher foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Em nota, a Polícia Militar informou que "alguns alvos da operação não foram encontrados e em breve será divulgado um cartaz com as fotos dos foragidos".

De acordo com a Polícia Civil, após a investigação, feita em parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Militar, foi identificado que, além da comercialização de entorpecentes, o grupo tinha acesso a armas de fogo e buscava fazer demonstrações de força. A quadrilha é acusada de envolvimento em tentativas de homicídios e diversos outros crimes violentos.

Segundo a Civil, em maio de 2023, policiais apreenderam dois quilos de cocaína na garagem de um dos alvos da operação desta quarta (6). Dois meses depois, em julho, quatro integrantes da quadrilha torturam com pauladas e golpes, com barras de ferro, um homem que eles suspeitavam ter ligação com uma organização criminosa rival.Na ocasião, a vítima teve uma fratura exposta na perna e ficou hospitalizada.

Já no início de novembro, traficantes do bairro Liberdade agrediram um homem e apedrejaram seu carro, após ele, supostamente, reclamar da venda de drogas no local.



No último dia 26, suspeitos de participarem desse grupo criminoso foram alvejados na saída de um show de pagode no município. As investigações avaliam uma possível retaliação, feita por um grupo rival, em decorrência de uma briga anterior.



O nome da “Operação Herbicida” é uma referência a forma de atuação dos investigados, que se mostram como verdadeiras “ervas daninhas” no bairro Liberdade, sendo necessária uma ação enérgica para controlar e reprimir a atuação dessa quadrilha.