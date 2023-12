Bombeiros vão realizar simulado para combater princípios de incêndio - Divulgação

Bombeiros vão realizar simulado para combater princípios de incêndio Divulgação

Publicado 06/12/2023 13:30

Rio - Faltando quase dois meses para os desfiles na Marquês de Sapucaí, o Corpo de Bombeiros vai realizar um simulado de combate a incêndio, na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária do Rio, nesta quarta-feira (6). A atividade acontece em um dos barracões que integram o complexo onde as agremiações do Grupo Especial preparam alegorias e fantasias. Ao todo, cerca de 40 militares vão participar da ação.



Histórico



Pelo excesso de plásticos, colas, madeiras e tecido, além da proximidade entre os galpões, os barracões são locais vulneráveis ao fogo.



Em fevereiro de 2011, um incêndio de grandes proporções atingiu os barracões de três escolas: Ilha do Governador, Portela e Grande Rio, além do galpão usado pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).



Pela proximidade com o Carnaval, as agremiações tiveram um grande prejuízo e perderam materiais que já estavam prontos para o desfile.



Em 2020, um novo incêndio, de menor proporção, atingiu o barracão da Unidos do Viradouro.