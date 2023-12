Gilmara, mãe de Ketelen Vitória - REPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 06/12/2023 14:50 | Atualizado 06/12/2023 15:10

Rio - O Conselho de Sentença do III do Tribunal do Júri condenou, nesta terça-feira (6), Brena Nunes, de 25 anos, e Gilmara de Farias, de 27, a 57 anos e nove meses de prisão pela morte da pequena Ketelen Vitória Oliveira da Rocha , de 6 anos. O chocante caso aconteceu em abril de 2021, no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real, Região Sul Fluminense. A menina, que era filha de Gilmara, foi alvo de uma sessão de espancamento por mais de 48 horas dentro da própria casa.Proferida pelo juiz Cariel Bezerra Patriota, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, a sentença considerou as rés culpadas pela sessão de tortura sofrida pela menina, que chegou a ser testemunhada por alguns vizinhos.Na decisão, os jurados consideraram as mulheres culpadas por torturar fisicamente e psicologicamente a criança, além de restringir a alimentação, a circulação da menor na residência, e por todos os atos de extrema violência que atingiram a vítima. A rotina de espancamento começou em 2020, quando Gilmara e Ketelen foram morar na casa de Brena.