Empresa publicou imagens com termos como 'aleijado'Reprodução

Publicado 06/12/2023 15:59 | Atualizado 06/12/2023 16:19

Rio - Um homem, portador de deficiência no braço direito, denuncia que vem sendo vítima de discriminação por parte de um ex-concorrente que trabalha com aluguel de carros cenográficos para os Estúdios Globo, como para a novela 'Terra e Paixão'. Fabio la Pasta diz que já trabalhou com o mesmo serviço e que se sente perseguido por Leonardo Stroligo.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e o inquérito foi relatado na sexta-feira passada (1º), com indiciamento de Leonardo remetido à Justiça.

A vítima afirma que desde que venceu um processo judicial contra Leonardo Stroligo, o ex-concorrente passou a proferir falas capacitistas contra ele no ambiente de trabalho, referindo-se a ele como "bracinho" e também por meio de postagens nas redes sociais de sua empresa. As fotos publicadas na página do Instagram da empresa 'Autopoint Em Cena' registram os carros cenográficos nos Estúdios Globo para a gravação da novela 'Terra e Paixão'. As postagens apresentadas por Fabio, que é aposentado por invalidez, à polícia são de julho deste ano."Trabalhar para pagar o 'aleijado', diz uma postagem mostrando um veículo cenográfico. Em outra imagem, que Fabio acredita ser direcionada a ele, a empresa de Leonardo publica 'atura ou surta, Aleijadinho'.Em outra publicação, a empresa Auto Point afirma em tom de brincadeira que "Quem é de Maria da Graça fecha com o certo". Fabio também acredita ser alvo de provocação, já que a empresa de sua mulher, com quem trabalhava no aluguel de veículos cenográficos, é sediada no bairro Maria da Graça.A vítima acrescenta que no dia 8 de novembro, sua mulher foi travada no trânsito, na Avenida Transolímpica, na altura do pedágio, em Sulacap, por um veículo da empresa Autopoint em Cena, o que Fabio interpretou como uma ameaça."Ele quer me perturbar depois da decisão do juiz, que o obriga a pagar indenização pelo carro. Tenho filhos, batalho", desabafa Fabio. A vítima acredita que as provocações começaram por causa de um processo na Justiça contra o autor. Na ocasião, Leonardo foi condenado a pagar uma indenização depois que o veículo de Fabio, que estava sob sua guarda, não foi mais encontrado.Procurado pelo, Leonardo, inicialmente, falou com a reportagem sobre o caso, mas depois pediu para que nada fosse publicado a seu respeito e que preferia não se pronunciar.A reportagem deprocurou a TV Globo para eventual pronunciamento, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.