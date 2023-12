Movimentação na Praia do Pontal, Recreio dos Bandeirantes, nesta segunda-feira (11) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 11/12/2023 06:30 | Atualizado 11/12/2023 14:28

Rio - O município do Rio entrou no Estágio 2 às 03h20 desta segunda-feira (11), devido à chuva moderada a forte e fortes ventos registrados durante a madrugada. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam na Zona Oeste e também se deslocam da Baixada para a capital fluminense.



O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores. De acordo com o Centro de Operações, um bolsão d'água ocupa a Avenida Borges de Medeiros, na altura da Praça Marcos Tamoyo, sentido Humaitá.

Durante o decorrer da noite, a chuva foi registrada em diversos pontos da cidade. Segundo o Centro de Operações Rio, Vidigal, Ilha do Governador e Santa Teresa foram bairros atingidos pelo temporal. São Cristóvão, Laranjeiras e Rocinha registraram chuva moderada.