Nintendo Switch Shopping Tour Brasil 2023 foi aberto no Madureira Shopping Divulgação

Publicado 11/12/2023 13:20 | Atualizado 11/12/2023 16:02

Rio - Inspirado no Mario Bross, o encanador mais famoso do mundo, o Madureira Shopping, na Zona Norte da cidade, está recebendo um espaço interativo e gratuito com temas que remetem a um dos mais clássicos jogos de todos os tempos.

O Nintendo Switch Shopping Tour Brasil 2023 é um evento gratuito, em parceria com a empresa de games virtuais, e vai disponibilizar diversos jogos da franquia, como Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe e Mario Party Superstars.

As salas interativas são para todas as todas as idades e terão, além dos videogames, locais 'instagramáveis' para tirar fotos.

As crianças ainda podem brincar de pintura e jogo de memória.



Para participar, os clientes precisam baixar o aplicativo do shopping e resgatar um cupom, que está disponível para download nas versões Android e IOS. Em seguida, é preciso 'favoritar' uma loja e validar a participação com a equipe de promotores.



O Nintendo Switch Shopping Tour Brasil 2023 fica aberto todos os dias, de 12h às 20h, até 24 de dezembro. O evento é liberado para todas as idades, mas crianças de até cinco anos precisam estar acompanhadas de um responsável maior de idade.



Cada participante poderá permanecer na atividade por até 20 minutos.