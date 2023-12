Subestação de energia elétrica do Hospital Doutor Luiz Palmier sofreu princípio de incêndio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/12/2023 07:48

Rio - O recém-inaugurado Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Doutor Luiz Palmier, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ficou sem energia elétrica na noite desta quarta-feira (13). A queda no fornecimento aconteceu depois que um princípio de incêndio atingiu a substação da unidade de saúde, que fica na Praça Zé Garoto, no Centro.

A situação foi controlada pelos brigadistas do hospital e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas, por volta das 22h30, para atuar na prevenção de incêndio. Não houve mortos ou feridos. Segundo a prefeitura, os pacientes que estavam no novo CTI precisaram ser encaminhados para o setor antigo e seguem monitorados com aparelhagem específica. Somente após a transferência, foi realizado corte de energia e acionamento do gerador.

Ainda de acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, o gerador está funcionando e os reparos já foram iniciados na subestação. A unidade investiga as causas do incidente. Em nota, a Enel informou que técnicos da concessionária estiveram no Hospital Luiz Palmier e constataram que a ocorrência foi ocasionada por um defeito da rede elétrica interna e não envolveu a rede da distribuidora. "A companhia manteve contato com a administração do hospital para auxiliar na solução do caso".



Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Capitão Nelson esteve no hospital para entregar o novo CTI, com duas salas com cinco leitos cada, e mais outros cinco com isolamento, todos com antessala e banheiros. "Colocamos em funcionamento 15 leitos, em duas salas com equipamentos de primeiro mundo, onde o paciente será melhor assistido e terá tratamento de qualidade. O novo espaço também dá mais dignidade para o trabalho do nosso servidor. Essa é mais uma grande realização para o povo de São Gonçalo", escreveu em uma rede social.