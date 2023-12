PM realiza operação no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul - Pedro Ivo

Publicado 14/12/2023 09:50

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, nesta quinta-feira (14), operações em duas comunidades localizadas em Copacabana, na Zona Sul da cidade. A região sofre com uma onda de violência e assaltos que tem assustado moradores e turistas que frequentam o bairro. Nas operações, cinco homens foram presos pelos agentes.



De acordo com a PM, os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam na Ladeiras dos Tabajaras e Complexo do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, e no Morro da Babilônia e Chapéu Mangueira, no Leme, também na Zona Sul.

Na Ladeira do Tabajaras, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. Já no Pavão-Pavãozinho, duas espingardas, doze munições, 1.150 tabletes pequenos de maconha e outros três pesando aproximadamente três quilos foram recuperados pelos militares. Não há registro de prisões nessas regiões.

No Morro do Cantagalo, dois homens foram presos na posse de dois carregadores e 28 munições. O outro tinha um mandado ativo de apreensão. Já no Chapéu-Mangueira, dois homens conduzidos até à 12ª DP (Copacabana) e com eles foi apreendida farta quantidade de drogas, fardamento militar, rádios transmissores, 221 pinos cocaína, 13 vidros lolo, 37 tabletes de maconha, 210 cigarros de maconha, 29 pedras de crack, 28 embalagens de cocaína, R$ 140 em espécie, 2 mil pesos argentinos em espécie, seis rádios transmissores, quatro baterias de rádios transmissores, duas bases para carregar rádios transmissores, uma touca ninja, duas gandolas do exército, uma calça do exército e uma capa de colete.

Além disso, um outro homem foi preso porque constava contra ele um mandado de prisão.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que nas comunidades da Zona Sul as unidades escolares atendem normalmente. Em nota, a A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que a Clínica da Família Cantagalo Pavão Pavãozinho e o Centro Municipal de Saúde Chapéu Mangueira Babilônia mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas estão suspensas.

Operação na Zona Norte



Os policiais do 9 ºBPM (Rocha Miranda) também realizam operação no Morro da Primavera, em Cavalcanti, na Zona Norte. O objetivo da corporação é impedir a articulação da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla a comunidade, e a retirada de barricadas. Não há saldo de prisões ou apreensões.

A SME divulgou que as escolas não foram impactadas pela atividade e funcionam normalmente. A SMS informou que a Clínica da Família Carlos Nery da Costa Filho também continua atendendo a população. As atividades externas realizadas na região estão suspensas na tarde desta quinta-feira.

Baixada Fluminense

No Parque Floresta, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estão em atividade com apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR). Ainda não há detalhes da ação.

Matéria em atualização