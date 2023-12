Estrutura terá metade do tamanho da última árvore montada sobre o espelho d'água - Reprodução

Publicado 14/12/2023 10:28

Rio - O tradicional Natal na Lagoa Rodrigo de Freitas retoma em um novo formato a partir desta sexta-feira (15). O evento gratuito, que acontecerá até o dia 25 de dezembro no espaço Lagoon, vai contar com roda-gigante, casa do Papai Noel, espetáculo de luzes e área gastronômica. A famosa árvore flutuante foi trocada por uma estrutura fixa, de 32 metros de altura, que ficará exposta até o dia 30.

Um dos destaques do Natal da Lagoa é o espetáculo de projeções natalinas em spray d'água, com 20 minutos de duração, que acontecerá todos os dias, a partir das 15h. A presença confirmada é a do bom velhinho, que receberá os visitantes na Casa do Papai Noel em uma experiência inclusiva, com audiodescrição e acessibilidade.

O evento ainda terá área gourmet e pocket shows, entre as atrações.

Para participar é necessário retirar os ingressos online , no site do Natal da Lagoa. O uso está sujeito à lotação máxima do Lagoon.

Como chegar ao Natal da Lagoa

O estacionamento do Lagoon estará fechado durante o Natal da Lagoa e toda a região em volta do evento será sinalizada para indicar os locais que os carros não poderão ser parados. A CET-Rio informou que será necessário fazer algumas mudanças no trânsito para viabilizar o fluxo de carros e pessoas até o dia 30 de dezembro.

A ciclovia da Lagoa será desviada, no trecho junto ao acesso do Lagoon, para garantir a segurança tanto dos espectadores, como dos pedestres e ciclistas. Para isso, uma faixa do trânsito será interditada, no trecho junto ao Lagoon.

A Pasta recomenda que os motoristas evitem a Avenida Borges de Medeiros e busquem rotas alternativas para os seus deslocamentos, como a Avenida Epitácio Pessoa. Já quem vai para o evento, a recomendação é optar pelo transporte público.

Ainda segundo a CET-Rio, as condições do trânsito serão monitoradas e, caso seja necessário, os tempos semafóricos poderão ser ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego da região.