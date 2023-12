Cariocas já aproveitam onda de calor que chegou ao Rio nesta quinta (14) - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Cariocas já aproveitam onda de calor que chegou ao Rio nesta quinta (14)Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 14/12/2023 10:46

Rio - Uma nova onda de calor chega ao Rio de Janeiro a partir desta quinta-feira (14) e atinge também outros 14 estados e o Distrito Federal. Na cidade, as temperaturas devem chegar aos 39°C. Nesta manhã, segundo o Alerta Rio, a maior sensação térmica registrada foi em Guaratiba, na Zona Oeste, com 48,9°C às 9h50.



Somente neste ano, é a 9º vez que áreas do país tem registro de ondas de calor. As temperaturas máximas, principalmente durante o final de semana, podem se elevar significativamente.



Desta vez, de acordo com meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas não ficarão tão elevadas e o fenômeno não será tão intenso quanto o último, ocorrido em novembro.



Por conta do fenômeno, o Inmet emitiu um aviso meteorológico especial de nível laranja (perigo) de onda de calor devido à persistência do calor intenso por, pelo menos, quatro dias consecutivos, com início às 12h desta quinta até às 19h do próximo domingo (17).

A "onda de calor" acontece quando a temperatura se mantêm a cinco graus celsius acima da média por um período mais prolongado, entre três e cinco dias.