Publicado 14/12/2023 11:24

Rio - Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um poste e um veículo de suspeitos capotou, na noite desta quarta-feira (13), durante uma perseguição, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu na Avenida Itaóca, em Bonsucesso, mas ninguém ficou ferido e não houve presos. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionado para o local e apreendeu armas e munições.

De acordo com a PM, os agentes envolvidos no acidente realizavam um patrulhamento na Linha Amarela, na altura da saíde 06, quando suspeitaram de um veículo com três ocupantes. Os policiais militares tentaram realizar uma abordagem, mas o carro fugiu em direção à Avenida Itaóca, dando início à perseguição. Ao se aproximarem, o automóvel dos suspeitos e a viatura em que os agentes estavam bateram.

Na colisão, o veículos dos criminosos acabou capotando, enquanto o carro dos PMs atingiu um poste. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver os dois automóveis envolvidos na batida. Confira abaixo. Os bandidos conseguiram fugir do local à pé e os policiais militares encontraram um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, carregadores e munições durante buscas no automóvel. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

