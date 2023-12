Feira multicultural de imigrantes empreendedores acontece neste fim de semana no Parque Glória Maria - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 14/12/2023 13:26

Rio - O Parque Glória Maria, em Santa Teresa, no Centro do Rio, vai receber mais uma edição da "Feira Multicultural Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais". O evento, que é gratuito, acontece neste fim de semana e reúne 20 barracas com empreendedores de várias nacionalidades que residem na cidade e oferecem uma diversidade de produtos, acessórios, artesanato e comidas.

A feira terá uma grande variedade de mercadorias de diferentes países como Angola, Argentina, Colômbia, Congo, Chile, Haiti, México, Senegal e Venezuela. Segundo os organizadores, também estarão expostos objetos de decoração; acessórios como bolsas, carteiras e bijuterias; artesanato com peças em aço, pedras naturais e macramê (técnica de tecelagem); além de roupas com estampas africanas exclusivas.

Outro destaque do evento é a gastronomia, com muitas opções de pratos tradicionais, petiscos e sobremesas. Comidas típicas do Congo, servidas pelo chef Kimberly, o patacon colombiano, as empanadas argentinas e chilenas, a cocada do colombiano Jhon, assim como os brownies e doces da venezuelana Catalina são algumas das iguarias disponíveis na exposição, realizada pela Secretaria Especial de Cidadania.

"A ideia é levar a feira, que já se firmou no calendário da cidade, a várias localidades do Rio. A iniciativa amplia a visibilidade para o trabalho e a cultura dessa população e é também um belo espaço de integração", ressalta Renato Moura, secretário especial de Cidadania.

A Feira Multicultural Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais ocorre no próximo sábado (16) e domingo (17), das 9h às 18h, na Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa, no Parque Glória Maria.