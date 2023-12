Receita Federal e Marinha fazem operação conjunta no Porto de Itaguaí - Divulgação

Publicado 15/12/2023 16:49

Rio - Equipes de combate ao contrabando e descaminho da Receita Federal e a Marinha do Brasil realizaram diversas ações de vigilância, controle e fiscalização no Porto de Itaguaí no período de 13 a 15 de dezembro. O trabalho conjunto é resultado da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combate ao crime organizado.

Durante a ação, foram inspecionadas cargas previamente selecionadas em contêineres, realizado o inventário das unidades de cargas que estavam no pátio do terminal Tecon1 e reforçada a vigilância nos terminais alfandegados na Baía de Sepetiba.

Houve ainda a utilização de lanchas da Marinha e da Receita Federal para a abordagem de pequenas embarcações que trafegavam em locais restritos, como as áreas de fundeio e o canal de entrada do Porto.

Participaram das operações cerca de 20 servidores da Receita Federal e aproximadamente 40 militares da Marinha do Brasil. As ações contaram com equipes de cães de faro dos dois órgãos e de operador de drone da Receita Federal.